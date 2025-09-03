Manifestantes bloquean Calzada Ignacio Zaragoza por incumplimiento de pago

Manifestantes bloquean Calzada Ignacio Zaragoza por incumplimiento de pagoLa manifestación se debe a la falta de pago prometido por las autoridades para reparar viviendas dañadas por inundaciones.
Aproximadamente 50 personas realizaron una concentración y bloqueo en los carriles centrales y laterales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de La Balvanera, con dirección al poniente.
Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por encharcamientos e inundaciones. Señalaron que, desde el año pasado, las autoridades se comprometieron a otorgar un pago para la reparación de los inmuebles dañados, recurso que aseguran no ha sido entregado.
El bloqueo generó complicaciones viales en la zona oriente de la capital. Como alternativas, autoridades recomendaron utilizar las avenidas República Federal, Texcoco y Benito Zenea, así como los carriles laterales de Zaragoza en los tramos no afectados.