Manifestantes bloquean Calzada Ignacio Zaragoza por incumplimiento de pago

Aproximadamente 50 personas realizaron una concentración y bloqueo en los carriles centrales y laterales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de La Balvanera, con dirección al poniente.

Los manifestantes argumentaron que el cierre de la vialidad se debe a las afectaciones que han sufrido en sus viviendas por encharcamientos e inundaciones. Señalaron que, desde el año pasado, las autoridades se comprometieron a otorgar un pago para la reparación de los inmuebles dañados, recurso que aseguran no ha sido entregado.