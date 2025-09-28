Rescata Semar a 16 migrantes en sur de Chiapas

Chiapas, México.- La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con otras autoridades federales y estatales, detuvo el pasado sábado a cuatro personas que tenían plagiados a 16 migrantes en la región sur de Chiapas.

El operativo que consistió en siete cateos simultáneos a inmuebles, en el cual participaron también la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y la Guardia Estatal, se realizó en la comunidad costera de El Castaño.

"Logrando la detención de cuatro presuntos infractores de la ley, el rescate de 16 migrantes, así como el aseguramiento de cuatro inmuebles, tres vehículos, una embarcación menor tipo IMEMSA con siete bidones combustible, dos cargadores, 59 municiones, 36 dosis de presunta droga, numerario y fauna ilegal (búfalos) en el municipio de Mapastepec, Chiapas", se precisó este domingo en un comunicado.

"Esta operación se desarrolló con componentes marítimos, terrestres y aéreos altamente especializados y adiestrados, pertenecientes a los tres órdenes de gobierno en una operación conjunta y coordinada en el Municipio de Mapastepec y sus costas, con una cobertura aérea amplia para el seguimiento en tiempo real de la situación, así como para la extracción y evacuación de personas en lugares de difícil acceso".

Esta región ha sido durante años una 'ruta migrante' aprovechada por traficantes de personas, pues tras cruzar por Huixtla, pasan a Villa Comaltitlán, luego a Escuintla y después a Mapastepec, donde abordan vehículos para llegar hasta Arriaga, y luego cruzar hacia Oaxaca, para finalmente seguir avanzando al norte del País.