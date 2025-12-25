Cárcel para el responsable de cacatúa asegurada en Mérida

Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de Mérida una cacatúa moluccensis, especie enlistada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Acciones de la autoridad en la protección de especies

El ave fue hallada dentro de un embalaje de madera durante la revisión de equipaje, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron que presentaba cortes parciales en ambas alas, lo que le impedía volar y desplazarse con libertad.

La mutilación del ave infringe la Ley General de Vida Silvestre, que establece el trato digno y respetuoso de los ejemplares. Por esta razón, la cacatúa fue asegurada y trasladada a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, donde recibirá atención especializada.

Detalles sobre la mutilación de la cacatúa moluccensis

La persona que transportaba al animal fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente, en cumplimiento de la normativa sobre especies protegidas.

La autoridad administrativa encargada de garantizar los compromisos de la CITES es la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, con apoyo de la CONABIO y la PROFEPA, que vigilan y protegen a las especies amenazadas en México.

Consecuencias del tráfico ilegal de especies en México

El tráfico ilegal de especies —que incluye la extracción, posesión y transporte no autorizado de ejemplares como la cacatúa moluccensis— está tipificado como delito en el Código Penal Federal. Las sanciones establecidas contemplan penas de uno a nueve años de prisión y multas equivalentes a 300 a 3.000 días de salario mínimo, con penas adicionales cuando existan agravantes como fines comerciales o impacto a áreas protegidas.