Cateo en la casa del influencer asesinado para recabar pruebas

La Fiscalía General del Estado cateó la casa donde fue asesinado a balazos el influencer Camilo Ochoa Delgado, "El Alucín", para acopiar evidencias y abrir las líneas de investigación. El influencer fue víctima de un ataque armado la tarde del sábado en el interior de su casa, situada en la colonia Lomas de Cuernavaca, correspondiente al municipio de Temixco.

Los primeros reportes indican que el autor material llevaba gorra cuando ingresó sin problemas al conjunto habitacional, tocó la puerta e irrumpió en el domicilio de Camilo. Su trayecto desde la entrada hasta la casa de la víctima habría sido captado en las cámaras de video que tienen algunas casas del conjunto habitacional.

Fuentes extraoficiales informaron que para realizar el cateo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), obtuvo la orden de un juez para ejecutar la revisión la mañana del domingo.

La casa fue asegurada por las autoridades, así como objetos personales del influencer, entre ellos un arma de fuego.

Vecinos del mismo conjunto habitacional informaron que la puerta principal de la casa del influencer no tiene ningún impacto de bala, sin embargo, escucharon que la puerta del baño, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Camilo, tenía más de 10 impactos de arma de fuego.

Uno de los vecinos escuchó de los agentes ministeriales que el cadáver de la víctima tenía únicamente dos balazos.