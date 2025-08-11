Multan ‘a domicilio’

En Tequila, un automovilista fue detenido y multado en la puerta de su casa por presuntamente pasarse un semáforo en rojo, aunque el señalamiento ocurrió varios minutos después y sin persecución.

El hecho sucedió la madrugada del 18 de julio. El conductor relató que él y su familia transitaban entre las 00:30 y la 1:00 horas cuando pasaron por un semáforo, pero no fueron interceptados. Continuó su camino y, dos kilómetros después, ingresó a su vivienda.

Ya en el interior, dijo, observó que una patrulla revisaba su auto afuera. Al salir, los agentes -a quienes identificó como Ramón y Jorge, de la unidad T02- le informaron que se había pasado la luz roja y le ordenaron subir al vehículo oficial.

“Me empezaron a decir que me había pasado un semáforo. Era una patrulla de Policía Municipal, pero las autoridades están revueltas, traen tránsitos y traen policías en una sola patrulla”, explicó.

Cuenta que los oficiales le dijeron: “Súbete, te vamos a dar una vuelta”.

“Dijeron que me había puesto agresivo y uno me pegó entre la nuca y el cuello, un manotazo”, aseguró. No lo llevaron a hacer parte de lesiones.

Fue llevado a los separos municipales y liberado tras pagar una multa de 5 mil pesos.

MURAL solicitó entrevista en al menos tres ocasiones al Ayuntamiento

de Tequila, sin obtener respuesta.

En noviembre de 2024, policías fueron destituidos tras golpear a un detenido.

Además, el Alcalde morenista, Diego Rivera Navarro, ignoró una sentencia federal por la construcción de una gasolinera irregular y modificó el Museo Nacional de Tequila, sin permiso.