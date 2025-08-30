Rosa Icela advierte a diputados sobre la austeridad

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a las y los diputados de Morena que la austeridad no es un eslogan, sino un principio rector y una filosofía de vida.

Al inaugurar la reunión plenaria de la bancada mayoritaria en San Lázaro, la titular de la política interna dijo que el movimiento del que forman parte se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado.

Lo anterior, ante el aún presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien junto con su esposa, la diputada del PT, Diana Karina Barreras, han sido exhibidos por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir.

"La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro Gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado", indicó.

Ante el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, criticado por sus vacaciones en España en julio pasado, la Secretaria también bromeó que en la dependencia a su cargo no hay descanso.

"Desde la Secretaría de Gobernación trabajamos las 24 horas de los 365 días del año. No hay vacaciones. Aquí me ven raro", dijo, lo que provocó la risa de algunos asistentes.

En el presídium estaba presente también el coordinador de Operación Política de la bancada, Pedro Haces, quien ha recibido críticas por usar helicópteros para trasladarse o por celebrar su cumpleaños, en julio pasado, en el lujoso club privado Caroline's 400, del hotel St. Regis.

La Secretaria les demandó a las y los legisladores morenistas seguir honrando los principios que le han valido al partido guinda el apoyo de millones de mexicanos.

Les pidió también seguir el ejemplo de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien, afirmó, es una mujer incorruptible.

"Tenemos un gran ejemplo en nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer honesta a toda prueba, a carta cabal, incorruptible, que no anda más que en su trabajo todos los días", aseguró.

Reforma electoral es una necesidad

Al referirse a la reforma electoral, la Secretaria de Gobernación indicó que esta no sólo es una necesidad histórica, sino la consecuencia inevitable de la transformación que demanda dejar atrás instituciones diseñadas para desvirtuar la política.

La funcionaria federal llamó a vencer las resistencias de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico.

"Junto con ustedes, señoras y señores legisladoras, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos. Vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías y que alejó al ciudadano de las decisiones fundamentales", expresó.

Sostuvo que el actual es el momento histórico para concretar los cambios profundos que requiere el país con unidad y respeto a los fundamentos del movimiento del que forman parte.

Durante la apertura de la plenaria, en el auditorio Aurora Jiménez, legisladores corearon "es un honor estar con Obrador", luego de que Rodríguez indicó que uno de los grandes logros de las Administraciones morenistas es la política de bienestar iniciada por el tabasqueño y consolidada por la Presidenta.

En el presídium estuvieron presentes también los vicecoordinadores de Morena, Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuéllar, el vocero de la bancada, Arturo Ávila, el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente y el vicecoordinador, Raúl Bolaños.