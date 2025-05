Prohíbe Morena nepotismo, opulencia y ´extravagancias´

CIUDAD DE MÉXICO.- En Morena ha quedado prohibido el nepotismo, el uso de recursos públicos para beneficio personal o de grupo, y la opulencia, como viajes en primera clase, uso de vehículos blindados, hacer turismo político y cualquier tipo de "extravagancias".

Así quedó aprobado por unanimidad durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, realizada este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Los llamados "lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena", establecen que todo morenista, pero principalmente quienes compitan por cargos públicos, deberán actuar con austeridad republicana, tener independencia de los poderes fácticos, promover la igualdad, tener valores democráticos, rechazar el nepotismo, y aceptar la no reelección.

Como parte de los acuerdos en materia de austeridad republicana, queda prohibido utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficio personal, familiar, gremial o de grupo, o con fines distintos a sus actividades oficiales, representativas o partidarias.

También se prohíbe realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados; utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo; hacer turismo político y participar en congresos internacionales; promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, "entre otras extravagancias".

"La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios, Morena es humildad", señala el acuerdo.





´No nos confiemos´, advierte CSP a morenistas en carta

La Presidenta Claudia Sheinbaum exigió en una carta a los consejeros nacionales morenistas no confiarse de que son el partido más fuerte, y caer en las mismas prácticas que sus adversarios políticos.

Durante la sesión del Consejo Nacional este domingo, al que llegaron 249 consejeros de 364 convocados, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, leyó la carta de la Primera Mandataria, la cual desglosa un decálogo de reglas, con las que se elaboraron los lineamientos que aprobará dicho órgano partidista:

"Recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. Pensemos siempre que el poder es humildad", afirma Sheinbaum en la misiva.

"Esos fundamentos son los que nos han permitido reconstruir nuestro país y sacarlo adelante después de la larga noche del neoliberalismo. No nos confiemos, es mucho lo que está en juego, el presente y el futuro de nuestra nación".

En la misiva también recordó cómo se creó Morena, y el trabajo que hizo el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que les pide cuidar el legado que les dejó.

Como número uno establece que "el valor de la unidad", pues, afirma, no exagera al decir que son el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta, por lo que no es trivial la unidad.

"Miren otros movimientos en el resto del mundo y vean a la derecha mexicana en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos, porque la unidad en nuestro movimiento de transformación se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos", apuntó.

"El interés supremo de la patria está por encima siempre de cualquier interés personal; no apostemos nunca a la división, no caigamos tampoco en el sectarismo, ni por el contrario en el exceso de pragmatismo sin principios".

Afirmó que todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez, por lo que la parafernalia del poder "es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena".

"No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo cortar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas con camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes en la calle", argumentó en el punto dos.

Los legisladores, abundó, no deben andar en congresos internacionales gastando recursos públicos para viajar al extranjero, y aprovechar para hacer turismo político.

Recuerda, como punto cuatro, que ya se aprobó una legislación para frenar el nepotismo, pero el partido debe aplicarlo a partir del 2027.

También deberán al partido no caer en el "corporativismo" y los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo.

"No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco", remata.

El punto más aplaudido fue el de las campañas anticipadas, le cual dejó al final. La Primera Mandataria demandó que los candidatos a Gobernadores y Alcaldes se hagan a través de las encuestas.

"Fortalezcamos la Comisión de Elecciones y garanticemos que la Comisión de Encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de candidatos. Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los resultados del partido", añadió.

"Para la participación en la elección de 2027, es importante que haya reglas claras. Sugiero que el Comité Ejecutivo de Morena las proponga al Consejo en enero de 2026, cumpliendo siempre con las leyes electorales".

Pidió que una vez que arranque los procesos internos, no antes, se realice una campaña a ras de tierra, casa por casa, que es la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo.

"Para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios, considero importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y, evidentemente, el uso de recursos públicos", expresó.

"No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario, olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo".