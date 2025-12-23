Estudiantes rechazan alza al transporte en Morelos

Estudiantes universitarios y organizaciones sociales rechazaron el aumento a la tarifa del transporte público en Morelos, que pretende pasar de 10 a 15 pesos, al considerar que afectaría la economía de miles de familias.

¿Qué declararon los estudiantes sobre el aumento de tarifa?

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) señaló que el alza impactaría directamente a más de 30 mil alumnos que utilizan diariamente este servicio para acudir a clases, por lo que advirtió sobre posibles movilizaciones en caso de aprobarse el ajuste.

Impacto del aumento en la economía de las familias morelenses

La presidenta de la FEUM, Adriana Guadarrama, afirmó que cualquier revisión a la tarifa debe ir acompañada de la modernización de las unidades y la aplicación del descuento del 50 por ciento para estudiantes, como ocurre en otras entidades del país.