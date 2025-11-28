El lunes 1 de diciembre se anunciará aumento del salario mínimo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al manifestar "¡Qué vivan las y los trabajadores de México!", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes 1 de diciembre se dará a conocer el aumento al salario mínimo.

¿Qué se anunciará el 1 de diciembre?

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que también se darán a conocer los avances sobre el tema de la jornada laboral de 40 horas, en donde, indicó ya se está llegando a un acuerdo.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que es el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, quien está trabajando en este tema, el cual confió que ya se resuelva en estos días. "Ya pronto vamos a informar, el 1 de diciembre el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas. Ya se está llegando a un acuerdo y espero que Marath ya lo resuelva en estos días", dijo en Palacio Nacional.

¿Cuál es la importancia del aumento al salario mínimo?

El anuncio del aumento al salario mínimo es un tema de gran relevancia para los trabajadores en México, ya que impacta directamente en su poder adquisitivo y condiciones laborales. Además, la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas busca mejorar la calidad de vida de los empleados, permitiendo un equilibrio entre trabajo y descanso.

¿Qué se espera de la jornada laboral de 40 horas?

La jornada laboral de 40 horas ha sido un tema debatido en el país, y se espera que el acuerdo que se alcance beneficie a los trabajadores, promoviendo un ambiente laboral más justo y equitativo. La presidenta Sheinbaum ha mostrado su compromiso con el bienestar de los trabajadores, y este anuncio podría ser un paso significativo en esa dirección.