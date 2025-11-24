Limitan salario mínimo por baja productividad

CIUDAD DE MÉXICO.- El debate sobre el aumento al salario mínimo para 2026 estará marcado por los bajos niveles de productividad laboral, que se encuentran en rangos similares a los de hace 16 años, según datos del Inegi. Especialistas advierten que este estancamiento podría complicar las negociaciones salariales para el próximo año.

Analistas coinciden en que, aunque los incrementos recientes al salario mínimo mejoraron el nivel de vida de millones de trabajadores, la falta de avances en productividad limita el margen para nuevos aumentos. Señalan que el crecimiento económico depende de que ambos factores avancen de manera conjunta.

Para organizaciones como México ¿Cómo Vamos? y el CEEY, el rezago del salario mínimo no impide avanzar hacia el objetivo de cubrir dos canastas básicas, pero insisten en que un incremento sostenido debe acompañarse de mayor eficiencia y crecimiento económico dentro de las empresas.

Los expertos recuerdan que la recuperación del salario mínimo desde 2017 demostró que era posible aumentar las percepciones sin afectar la inflación ni la actividad productiva. Sin embargo, advierten que mantener esta tendencia sin mejoras en productividad podría derivar en mayor informalidad o cierre de empresas.

El costo de dos canastas básicas, que según Inegi ronda los 9 mil 520 pesos mensuales, supera actualmente al salario mínimo mensual de 8 mil 368 pesos. Por ello, se estima que el alza para 2026 debería ubicarse entre 15% y 16% para cumplir con el mandato constitucional de cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su familia.

Aunque la meta sexenal es que el salario mínimo alcance el valor de dos y media canastas básicas para 2030, especialistas como Rogelio Hermosillo consideran que existe margen para que el próximo año se logre el objetivo intermedio de dos canastas, pese al estancamiento en productividad.

La definición del aumento para 2026 quedará en manos del Consejo de Representantes de la Conasami, donde trabajadores y empleadores iniciarán la discusión en los próximos días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a principios de diciembre.