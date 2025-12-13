SNTE confía en aumento salarial del magisterio para 2026

Los trabajadores de la educación confían en obtener un incremento salarial acorde con el aumento otorgado al salario mínimo para 2026, es decir del 13 por ciento, expresó el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas.

¿Qué declaró Alfonso Cepeda sobre el aumento salarial?

Al reunirse con los secretarios generales delegacionales y representantes de centros de trabajo de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que, a pesar de los avances logrados en los últimos años, todavía hay una deuda con los docentes y "tenemos que luchar porque se dignifique salarialmente a las maestras y los maestros, porque se lo merecen".

Subrayó que, en la negociación del Pliego Nacional de Demandas, el SNTE buscará el reconocimiento al esfuerzo y la responsabilidad social del magisterio, así como su papel fundamental en el desarrollo del país.

Acciones del SNTE para mejorar las condiciones laborales

Durante el encuentro, reiteró que el Sindicato mantendrá su lucha por mejorar las prestaciones de los agremiados, como parte de una agenda que prioriza los derechos laborales y el fortalecimiento de la educación pública.

El también senador destacó que entre las principales demandas se encuentra la reforma a la Ley del ISSSTE, con el objetivo de garantizar mejores pensiones y condiciones de seguridad social.

Demandas del SNTE en el Pliego Nacional de Demandas

De igual forma, insistió en la necesidad de derogar la legislación que sustenta a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), al considerar que dicho esquema ha generado afectaciones al desarrollo profesional y a los derechos de los profesores.

Enfatizó que el SNTE continuará privilegiando el diálogo y la negociación como vías institucionales para la atención de las demandas del gremio.