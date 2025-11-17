Aumenta hasta 18% la renta de locales

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasez de oferta y creciente demanda no sólo impactan en el precio de la vivienda, sino también en la renta de locales comerciales, que subió hasta 18% en tres años.

Las colonias que se ponen de moda atraen a inquilinos de mayor poder adquisitivo con diferentes hábitos de consumo y que buscan otro tipo de negocios, coinciden empresarios y analistas.

Explican que esto incrementa la demanda inmobiliaria y ocasiona que en algunas zonas vayan desapareciendo paulatinamente las fondas, torterías o tienditas de conveniencia, dejando el espacio para restaurantes de autor, cafeterías tipo Starbucks, galerías, mercados gourmet y espacios de experiencias urbanas. Fenómeno que no sólo ocurre en la Ciudad de México.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, comenta que no sólo en la capital del país se da este fenómeno, también en Mérida, Monterrey y Guadalajara, donde están llegando personas con mayor capacidad de gasto, algunos extranjeros, y comienza una suerte de repoblación, lo que encarece los locales comerciales.

"No sólo se encarecen las rentas de los locales, sino que también hay un cambio en los giros porque llega gente con otro tipo de consumo. Hay cafecitos con otro tipo de productos en el menú, pastelerías finas o repostería, comida orgánica o para veganos", expone.

"La demanda se transforma"

El presidente de la Anpec señala que los negocios que desaparecen se van a otros barrios.

"La demanda no desaparece simplemente se transforma. Cambian los clientes en un lado, pero aparecen en otro. El arte es saber reubicarse con cierta rapidez y cierto tino", afirma Cuauhtémoc Rivera.

Además de comida, en las colonias gentrificadas se buscan boutiques con ropa de diseñador o artesanal.