Empresarios rechazan aumentos al Impuesto Sobre Nómina

Confederaciones empresariales pidieron a los gobiernos estatales no incrementar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) ni otras cargas locales, porque aumentan los costos laborales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtieron que en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León se registran modificaciones directas al Impuesto Sobre Nómina, mientras que Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán plantean otros ajustes e impuestos locales.

¿Cómo afecta el aumento del ISN a las Mipymes?

A unos días de que se aumente 13% el salario mínimo en el país, la Concanaco-Servytur dijo que subir el impuesto a las nóminas implica un alza en el costo de contratar y mantenerse en la formalidad, particularmente para Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y empresas familiares.

"La Confederación reconoce la necesidad legítima de estados y municipios de contar con recursos; sin embargo, subraya que en un país con altos niveles de informalidad, encarecer el empleo formal puede frenar inversión, reducir contratación y debilitar la competitividad regional".

Recordó que el porcentaje de unidades económicas informales en el sector privado y empresas paraestatales aumentó a 64.3% en 2023 y en abril de 2025 la informalidad fue de 54.7%, equivalente a 32.7 millones de personas, de acuerdo con cifras del Inegi.

Impacto del ISN en la competitividad regional

Sí se aprueban alzas en el Impuesto Sobre Nómina se aumentará el costo laboral, por lo que pidió que "antes de elevar cargas, hagamos una revisión responsable: eficiencia del gasto, simplificación administrativa y ampliación de base".

Pidió diálogo entre gobiernos y el sector privado para evaluar el impacto y el impulso de medidas de apoyo a las Mipymes para no trasladar costos a los precios de productos ni al empleo.

Por otra parte, la Coparmex dijo que un aumento del ISN "afectaría al 94.2% de las Mipymes, generando un incremento promedio del 6.6% en sus costos, lo que forzaría a casi la mitad a elevar precios, detener inversiones o reducir contrataciones".

Subir impuestos encarece el costo de cada empleo formal y, consecuentemente, limita oportunidades para que las personas se incorporen al mercado laboral.

Expuso que esos impuestos "están debilitando la competitividad regional y frenando el crecimiento de las Mipymes, así como el de las empresas medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países".

Reacciones de las confederaciones empresariales

Explicó que "ningún estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura que impacten directamente en la competitividad y en el bienestar de la región, además de un entorno que brinde seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para que las empresas inviertan y sostengan empleos dignos y formales".