Último día del año presenta congestión rumbo a Querétaro

Este miércoles 31 de diciembre se registró un congestionamiento vial en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, en dirección a Querétaro, debido al aumento del tránsito por el cierre de año. La fila de vehículos inicia aproximadamente 400 metros antes de la plaza de cobro, e incluye automóviles, autobuses de pasajeros, transporte público y unidades de carga.

¿Qué causó el congestionamiento en la autopista?

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) opera 10 casetas para cobro y una más de paso con el sistema IAVE, lo que permite agilizar parcialmente el tránsito. A pesar de la congestión, una vez pasada la caseta, la circulación se normaliza y los vehículos avanzan sin contratiempos.

Recomendaciones de CAPUFE para evitar retrasos

En dirección a la Ciudad de México, no se reportan problemas de tráfico, ya que los autos cruzan la plaza de cobro sin enfrentar filas significativas. Los carriles centrales y laterales de la autopista presentan flujo constante en ambos sentidos.

Estado del tráfico en dirección a la Ciudad de México

El personal de CAPUFE recomienda a los conductores planear su viaje y considerar el horario de mayor afluencia para evitar retrasos prolongados, especialmente en esta fecha de alta movilidad. Las autoridades mantienen presencia en la zona para agilizar el paso y brindar asistencia en caso de incidentes menores.