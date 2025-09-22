Aumento del huachicol en Tabasco durante gobierno de Adán

Con la llegada de Adán Augusto López como Gobernador de Tabasco en enero del 2019, las tomas clandestinas se dispararon.

Del 2018 al 2019 los piquetes a Pemex aumentaron un 167 por ciento.

En el primer año del Gobierno estatal del ex Secretario de Gobernación con AMLO y actual coordinador de los senadores de Morena, Tabasco se convirtió en un foco rojo para Pemex en el robo de combustibles.

Datos oficiales señalan un incremento sin precedentes en las tomas clandestinas en la entidad, al pasar de 201 piquetes a 536.

El antecesor de Adán Augusto López fue el perredista Arturo Núñez Jiménez.

En 2019, Tabasco contaba con un coctel de agrupaciones criminales, entre ellas, "La Barredora", que mantenía nexos con algunas células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con reportes militares.

"La Barredora" estaba bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, "Comandante H", pero también de Carlos Tomas Díaz, "Tomasín"; Euler Ruvalcaba Colorado, "Comandante Rayo", y Roger Pérez Salazar, "Profe", jefe de plaza en Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa, quien fue plagiado por un comando armado.

Por su parte, Felipe Mollinedo Montiel, "Águila", es jefe de plaza en Huimanguillo, y Eleazar Sierra Chávez, "Comandante Chelo", en Playas del Rosario.

En Tabasco operaron además grupos independientes dedicados al huachicol encabezados por Uriel García Flores, "Pescuezo"; Lucero Naranjo García, "La Patrona"; Tania Libertad Morales, "La Jefa", y Gerardo Ovando Jiménez, "Yayo" y/o "Tigre".