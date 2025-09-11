Prevén aumento de precio a videojuegos violentos

El impuesto de 8 por ciento a los videojuegos violentos previsto en la Ley de Ingresos, se traduciría en incrementos de hasta 24 por ciento en el precio de estos títulos, alertaron especialistas.

David Santiváñez, CEO de GameMetron Law Firm, y Miguel Ángel Villanueva, socio encargado del área tributaria, gaming y compliance de la firma, sostuvieron que la medida podría afectar principalmente a la población joven y adulta que consume este tipo de productos.

Este sector de la población ya enfrenta barreras de acceso por los altos costos y la imposición de un nuevo gravamen incrementará dicha brecha, limitando aún más el acceso a tecnologías y entretenimiento digital.

Datos de la consultora Newzoo revelan que entre 80 y 89 por ciento de los consumidores en México tienen entre 18 y 68 años de edad.

"Resulta improcedente justificar un impuesto bajo el argumento de protección a menores, cuando el consumidor predominante es adulto y económicamente activo, retomando discursos de los años noventa ya superados", expresó Santiváñez.

Ángel Villanueva comentó que los precios pueden variar dependiendo el título, pero que las justificaciones que se toman son ideas de décadas pasadas. "La propuesta se apoya en narrativas políticas y sociales que asocian a los videojuegos con conductas negativas", comentó Villanueva.

Detalló que el impuesto propuesto equivale a un 8 por ciento adicional sobre el precio base del videojuego, al cual se suma el IVA, lo que en términos prácticos un título de 100 pesos pasaría a costar 124 pesos ya con este nuevo impuesto y el IVA", ejemplificó.