Gobierno federal prepara estrategia para reducir homicidios en Cajeme, Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó debido a que los homicidios han aumentado en Cajeme, Sonora, se alista un plan especial por parte del Gabinete de Seguridad federal para disminuir los delitos en ese municipio.

Al iniciar la conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad estuvieron presentes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque.

"Se nos hizo un poco tarde. Estuvo el gobernador de Sonora en la reunión de Gabinete de Seguridad, también el presidente municipal de Cajeme; entonces se nos hizo un poco tarde porque estamos ahí planeando y excelente trabajo de los dos.

"Se subió un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para controlar ... no controlar, sino ayudar a disminuir los delitos con todo el apoyo del gobierno federal", explicó.