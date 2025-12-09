Alcanza México récord en empleos formales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es muy positivo para la economía mexicana el aumento de 1.3 por ciento en nuevos empleos durante el segundo trimestre de 2025.

"Es muy buen dato. Yo dije el sábado 515 mil, pero el Inegi reporta hasta noviembre 600 mil; 22.8 millones son empleos formales."

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que se generaron 600 mil puestos de trabajo en lo que va de 2025; la tasa anual aumentó 2.7 por ciento.

"En el primer trimestre fueron 39.4 millones de empleos remunerados que calcula Inegi y en el segundo trimestre fueron 40 millones."

De este modo, México nuevamente alcanza récord con 22.8 millones de puestos de trabajo afiliados al IMSS; es el registro más alto de empleos formales. Además, el país cuenta con 86.7 por ciento de empleos permanentes, es decir, 19.8 millones.

Asimismo, en los últimos 12 meses, el salario promedio de trabajadores registrados ante el IMSS alcanzó 624.9 pesos diarios, lo que se traduce en siete por ciento de aumento.

Añadió que a partir del aumento al salario mínimo anunciado por la presidenta Sheinbaum, el salario base de cotización ante el IMSS seguirá en aumento.

Además, las remuneraciones de personas asalariadas en el país alcanzaron 298 mil 061 millones de pesos, lo que significa 6.5 por ciento de crecimiento anual.

¿Qué datos presentó Claudia Sheinbaum sobre el empleo?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó el avance de 37 por ciento en la meta sexenal de 150 mil nuevos lugares para preparatorias. Igualmente, anunció la inclusión de un nuevo modelo educativo para nivel medio superior:

"Se llama ciberbachillerato, que es un avance al telebachillerato para incorporar nuevas materias; además, llevarán actividades deportivas y culturales que no lo tienen a la fecha los telebachilleratos y quedarán cerca de la casa."

La primera mandataria llamó a madres, padres y personas cuidadoras de estudiantes en educación básica que ya recibieron valoración médica en las escuelas, a solicitar la hoja de resultados y acudir a los centros de salud; entre otros apoyos, recibirán lentes gratuitos.