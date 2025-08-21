Sube demanda de equipo de respaldo por ap

La demanda de equipos de respaldo y protección eléctrica aumentó 30 por ciento con la temporada de lluvias, ante el riesgo de apagones en hogares y negocios, afirmó la empresa Complet.

Las variaciones de voltaje se han incrementado en esta temporada, debido a una red eléctrica obsoleta en su mayor parte y limitaciones operativas del sistema eléctrico, que incluso han llegado a provocar apagones, aseguró Bernardo Fernández, director del a empresa mexicana.

Las interrupciones del fluido eléctrico provocan variaciones de voltaje que descomponen todo tipo de dispositivos, equipos de cómputo y servidores no protegidos debido a esa inestabilidad eléctrica, expuso en un comunicado.

Se calcula que en México más de 335 mil usuarios industriales que en lo que va de este año se han visto afectados por cortes de luz.

Agregó que los llamado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a las empresas a reducir el consumo de electricidad durante las "horas pico" para evitar apagones pueden ser porque hay limitaciones operativas en el Sistema Eléctrico Nacional.

"En zonas afectadas por las lluvias y descargas eléctricas han registrado que 16 por ciento de los equipos domésticos sufren descomposturas por este fenómeno, cifra que se eleva a 28 por ciento en equipos de cómputo sin protección.