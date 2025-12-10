Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta apoyo económico en 2026

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro continuará durante el 2026 con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral, ahora con un aumento en el apoyo económico que dará el programa.

¿Qué cambios trae el programa para 2026?

Jóvenes Construyendo el Futuro fue creado para beneficiar a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

Anteriormente, el apoyo económico que recibían los beneficiarios era de $8,480 pesos, sin embargo, con el aumento al salario mínimo del 13% para el 2026, el programa aumentará la cantidad que otorga.

Detalles sobre el aumento del apoyo económico

Recientemente se concluyó el periodo de postulaciones en la plataforma, donde los candidatos que se encuentran dados de alta en el programa dieron el primer paso para acercarse a las empresas o centros de trabajo que son parte de la iniciativa.

El proceso continuará con la vinculación para seleccionar a los aprendices en cada una de las vacantes que fueron publicadas y, a este nuevo grupo de beneficiarios, así como a los que ya se encuentran inscritos al programa; a partir del 1 de enero, el apoyo económico que recibirán será de $9,582 pesos.

Impacto del programa en la capacitación de jóvenes

Este aumento en el apoyo económico representa un paso importante para mejorar las condiciones de los jóvenes en México, brindándoles no solo una beca, sino también la oportunidad de adquirir habilidades y experiencia en el mercado laboral.