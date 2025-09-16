Elevan recursos para Mexicana

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF) se ha etiquetado para la aerolínea del Estado Mexicano, Mexicana de Aviación, recursos por más de mil 727 millones de pesos, lo que significa un alza de 51 por ciento, sobre los mil 140 millones de pesos que se le asígnaron para 2025. Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo, indicó que los recursos etiquetados son para gastos operativos, pues ésta no ha alcanzado su punto de equilibrio y todavía es deficitaria.