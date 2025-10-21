Auditará SAT 66.8 millones de contribuyentes en 2028

Para 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditará a 66.8 millones de contribuyentes, de los cuales 6.3% corresponderá a grandes empresas y multinacionales.

Lo anterior dado el perfil de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, de enterar retenciones o de obtener saldos ilegales a favor, anunció el organismo.

A junio pasado, el padrón total de contribuyentes activos registrados ante el SAT sumó 88.6 millones, de los cuales 2.5 millones eran empresas y 84 millones personas físicas con y sin actividad empresarial.

Pero del universo total que el fisco pretende revisar, 15 mil 873 serán grandes contribuyentes.

También considerará abrir auditorías, de acuerdo con el padrón auditable, a 66 millones de pequeños y medianos contribuyentes. Además, en el sector de comercio exterior se ejercerá vigilancia contable a 116 mil 467 causantes.

Se trata de mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México, explicó el SAT en un comunicado.

Los pasos a seguir, de acuerdo con los criterios de riesgo para realizar las auditorías, se enfocarán en observar si el contribuyente celebró operaciones con factureras o nomineras.

También cuando hayan presentado pérdidas fiscales recurrentes, simulado o abusado de deducciones y que hayan obtenido ingresos que no declararon.

De igual manera, sobre quienes abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, e importan productos con precios por debajo del mercado.

Se revisará también a quienes incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias, no pagan retenciones por sus empleados, hacen operaciones con paraísos fiscales y solicitan devoluciones improcedentes, así como los que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

De acuerdo con el SAT, el fin es establecer un piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.



