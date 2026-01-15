Cardenal Aguiar se reúne con el Papa León XIV

El arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, sostuvo este miércoles una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, acompañado por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero.

¿Qué se discutió en la audiencia entre el cardenal y el Papa?

Durante el encuentro, el cardenal Aguiar informó al pontífice sobre los avances del proceso sinodal que se desarrolla en la Arquidiócesis de México, enfocado en la participación, la escucha y el discernimiento dentro de la comunidad eclesial.

De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el Papa León XIV expresó su agradecimiento por el trabajo y compromiso de sacerdotes, comunidades religiosas, agentes de pastoral y laicos, y alentó a continuar fortaleciendo la corresponsabilidad pastoral.

Detalles sobre el proceso sinodal en la Arquidiócesis de México

En la reunión, Aguiar Retes también reiteró la invitación al Santo Padre para visitar México, misma que le había hecho pocos días después del cónclave que derivó en su elección como Papa.