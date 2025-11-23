Defensa de Duarte apelará negativa de libertad

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no logró obtener la libertad anticipada durante la audiencia realizada el 21 de noviembre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que el exmandatario no cumplió con los requisitos previstos en la Ley de Ejecución Penal para acceder a este beneficio.

Aunque Duarte ha cumplido más del 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ley exige condiciones específicas para otorgar la libertad anticipada. Su sentencia comenzó a contar desde su detención en Guatemala en 2017 y está programada para concluir en abril del próximo año.

¿Qué requisitos se exigen para la libertad anticipada?

El marco legal establece que los solicitantes deben demostrar buena conducta, haber cubierto la reparación del daño, cumplir con un plan de actividades dentro del penal y no tener procesos penales vigentes por delitos que ameriten prisión preventiva. La autoridad judicial revisó cada uno de estos puntos durante las audiencias.

La jueza concluyó que Duarte mantiene un proceso abierto por desaparición forzada, ya que la no vinculación a proceso dictada previamente fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz y está pendiente de resolución. Además, la defensa no logró acreditar de manera suficiente el programa de actividades realizadas por el exgobernador durante su internamiento.

¿Cuál es la reacción de los abogados de Duarte?

Tras conocer la resolución, los abogados de Duarte adelantaron que analizarán la posibilidad de apelar la decisión. Señalaron que consideran que su cliente sí cumple con los elementos establecidos por la ley, por lo que buscarán impugnar el fallo ante un tribunal.