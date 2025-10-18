Defiende hermano de AMLO adquisiciones

Son propiedades pequeñas, adquiridas poco a poco y fruto del esfuerzo, justificó el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, la compra de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado por varios millones de pesos, exhibidas en su declaración patrimonial.

Fue el comunicador, Audelino Macario, quien publicó parte de la declaración patrimonial, destacando los 13 ranchos adquiridos en Tabasco, con un pago al contado de 6.9 millones de pesos y 694 cabezas de ganado por 10.4 millones de pesos, a pesar de que, José Ramiro López, declaró no tener empleo, empresa o ingreso alguno en 2023.