Ataque armado en Atotonilco de Tula deja 2 muertos

PACHUCA, Hgo





La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó la muerte de dos personas y una más lesionada en un ataque armado registrado en el municipio de Atotonilco de Tula, en la carretera El Pedregal- Santa María.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la localidad de El Pedregal, muy cerca de Santa Cruz del Tezontle, donde un grupo de sujetos que se transportaban a bordo de un automóvil abrió fuego en contra de los ocupantes de una camioneta.

El ataque ocasionó que la unidad saliera de la carretera y se incrustara en la maleza. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes al revisar el vehículo, con placas del Estado de México, confirmaron que en su interior se encontraba un hombre y una mujer sin vida, mientras que una tercera persona resultó lesionada.

La víctima herida fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. En tanto, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los agresores.

Sin embargo, pese al despliegue policíaco no se reportaron personas detenidas. La Procuraduría de Justicia inició la carpeta de investigación correspondiente por este doble homicidio.