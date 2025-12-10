Atlante vuelve a la Liga MX

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó el inminente regreso del Atlante a la Liga MX, tras llevarse a cabo la última Asamblea Ordinaria de Dueños en el año.

Los Potros de Hierro adquirieron la franquicia del Mazatlán FC.

El directivo dijo que "ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. Quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios".

Arriola aseveró que TV Azteca alcanzó un acuerdo con Emilio Escalante, propietario de los Potros. Todo el proceso finalizará antes del verano del próximo año, previo al Apertura 2026.

"TV Azteca, dueño del certificado del Mazatlán FC, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y trámites tradicionales. Se espera que la negociación esté concluida pronto", agregó.

Una vez confirmado el cierre de la transacción, se decretará la sede donde jugarán los Potros de Hierro; hoy, lo hacen en Zacatepec.



