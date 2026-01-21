Anuncia modificaciones en logística de vuelos de capacitación de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el aterrizaje de un avión Hércules de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca fue una decisión tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, y anunció que, a partir de ahora, cuando se trate de capacitación de personal mexicano en Estados Unidos, el traslado deberá realizarse en aviones mexicanos.

La mandataria respondió a las especulaciones surgidas tras la llegada de la aeronave militar estadounidense y subrayó que el vuelo tenía como objetivo trasladar a personas que viajarían a Estados Unidos para recibir capacitación, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad. "Fue una decisión que se tomó de que aterrizara en Toluca. Fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y tenía el objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos", explicó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el aterrizaje del avión Hércules?

Sheinbaum precisó que las capacitaciones internacionales no son decisiones unilaterales de una institución, sino que deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad, y remarcó que su gobierno ha determinado modificar el esquema logístico para evitar confusiones y controversias. "Hemos tomado la decisión de que cuando sea capacitación, lo mejor es que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a capacitarse, y no que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos. Es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado", afirmó.

Detalles sobre la capacitación de personal mexicano en EE.UU.

La presidenta indicó que no es la primera vez que una aeronave de este tipo ingresa al país, aunque en ocasiones anteriores había aterrizado en instalaciones militares. En este caso, señaló, se optó por el aeropuerto de Toluca conforme a una determinación del Consejo Nacional de Seguridad.

Asimismo, rechazó que el aterrizaje del avión Hércules haya violado alguna disposición legal o constitucional, y aclaró que no se requería autorización del Senado, ya que no se trató del ingreso de tropas extranjeras. "El Senado aprueba cuando vienen tropas o capacitadores a México a entrenar. En este caso no venían tropas. Era la tripulación del avión, no traían armamento", puntualizó.

Reacciones sobre el aterrizaje de la aeronave militar

Sheinbaum detalló que se tenía conocimiento del número de integrantes de la tripulación y de las condiciones del vuelo, y reiteró que este tipo de intercambios forman parte de una relación bilateral en la que también personal del Ejército, la Marina o áreas de seguridad mexicanas acuden a entrenarse a Estados Unidos, mientras que especialistas estadounidenses lo hacen en México, bajo reglas previamente acordadas. "Si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá", reiteró.