Van 5 muertos en coche bomba en Michoacán

El saldo del atentado con coche bomba registrado en la localidad costera de Coahuayana, Michoacán, aumentó a cinco personas muertas y 12 heridas, informó la fiscalía federal, tras la explosión ocurrida el sábado frente a instalaciones de la policía comunitaria.

Detalles del atentado en Coahuayana

De acuerdo con las autoridades, una camioneta cargada con explosivos estalló en pleno centro del municipio. En el sitio se localizaron restos humanos, entre ellos los del conductor del vehículo, mientras que tres de las víctimas mortales fueron identificadas como elementos de la policía comunitaria.

El ataque ocurrió en un contexto de alta violencia en Michoacán, entidad donde el gobierno federal desplegó recientemente un operativo de seguridad ante la presencia de varios grupos criminales. Aunque el uso de explosivos por parte del crimen organizado se ha incrementado en la región, no es común que se empleen vehículos bomba.

Reacciones ante el aumento de violencia en Michoacán

El atentado generó controversia sobre su tipificación legal, ya que inicialmente fue referido como un acto de terrorismo por la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy. Sin embargo, posteriormente la dependencia precisó que el caso se investiga bajo el delito de delincuencia organizada.

Investigación del atentado y su tipificación legal

El hecho se suma a la tensión entre México y Estados Unidos por el combate a los cárteles, en medio de la presión del presidente Donald Trump para reforzar acciones contra estas organizaciones, mientras el gobierno mexicano insiste en la defensa de la soberanía nacional y en mantener el control de la estrategia de seguridad.