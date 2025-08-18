Programa Huellitas: cuidado animal en Tlalpan

La alcaldía Tlalpan informó que, de febrero a la fecha, su clínica veterinaria ha brindado más de 23 mil atenciones, a través de las cuales se realizaron tres mil 651 esterilizaciones, mil 631 desparasitaciones, 12 mil 049 consultas médicas, cerca de 2 mil vacunas antirrábicas y cuatro mil 700 servicios educativos, dentro del programa "Huellitas".

Dentro de las estrategias de cuidado, la alcaldía explicó que el programa "Animalitos Comunitarios" es una estrategia que reconoce a los animales que forman parte de la vida cotidiana en barrios, colonias y pueblos; además, ha permitido la esterilización gratuita de 300 ejemplares.

Informó que Tlalpan se convirtió en la primera alcaldía en firmar un convenio con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para atender casos de maltrato animal.

El convenio compromete a la FGJCDMX a dar seguimiento a todas las denuncias por maltrato animal dentro de la alcaldía, coordinar operativos de rescate, crear canales de contacto y encargarse del resguardo de los ejemplares, por su parte, la alcaldía deberá brindar atención médica veterinaria, emitir constancias sobre el estado de salud de los animales, garantizar un trato digno, mantener la confidencialidad en los casos y participar en un comité de seguimiento, de acuerdo con lo señalado por la alcaldía.