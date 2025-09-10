Fiscalía de NL atribuye a grupos de Tamaulipas ataques armados en carretera a Laredo

MONTERREY, NL .- La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que los hombres armados que sembraron terror este martes en las carreteras hacia Nuevo Laredo provienen de Tamaulipas, luego de registrarse ataques contra automovilistas y un enfrentamiento con policías de Fuerza Civil.

Tras la reunión de seguridad celebrada en el Palacio de Gobierno, el Fiscal Javier Flores informó que los agresores suelen desplazarse desde el estado vecino hacia Nuevo León, particularmente en la zona norte.

"Hubo un enfrentamiento, creo que por la carretera a Laredo; hay un oficial de Fuerza Civil lesionado''.

"Generalmente en esas carreteras son personas que van y vienen del vecino estado de Tamaulipas", señaló Flores.

De acuerdo con reportes, los delincuentes intentaron al menos dos asaltos en las vías hacia la frontera, atacando a tiros a un trailero y posteriormente enfrentándose a policías estatales en los municipios de Ciénega de Flores y Salinas Victoria.

La Carretera a Laredo conecta más adelante con La Gloria-Colombia, vía que ha sido presumida por el Gobierno estatal como una de las más seguras para viajar a Estados Unidos.

Los hechos de ayer dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la zona.

El Fiscal reconoció que aún se cuenta con poca información sobre lo sucedido, y confirmó que no hubo personas detenidas.

"Fue un enfrentamiento sin que hubiera detenidos, no tenemos muchos datos de eso", concluyó.