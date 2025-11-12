Tres de los ataques de EU a narcolanchas, en costas de Acapulco

Hasta ahora se han registrado 3 ataques contra presuntas "narcolanchas" frente a las costas de Acapulco, Guerrero, desde que el gobierno de Donald Trump inició en septiembre una nueva etapa en la guerra contra las drogas. Primero, los operativos contra las embarcaciones ocurrían en el Mar Caribe y posteriormente se expandieron al Océano Pacífico oriental.

De acuerdo al reportaje de The Washington Post titulado "Mapping U.S. strikes in the Caribbean and eastern Pacific" (Mapeo de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, en español), en total suman 19 operativos confirmados contra presuntos narcotraficantes en ambos cuerpos marítimos. Del total de agresiones, 76 personas resultaron fallecidas.



