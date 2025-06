Andy López Beltrán: 'Atacan a mi papá, no a mí'

El hijo de AMLO y actual secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, respondió a quienes le han endosado el retroceso de su partido en Durango y Veracruz.

"Es evidente que no es conmigo, es contra quien fue el Presidente más atacado de la historia, estoy heredando el trabajo de esos medios de comunicación, ya desde el retiro de Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, pues se quedaron sin motivo para cobrar el chayote que cobran en muchos lados y se están enfilando todos en mi contra", afirmó en el podcast de "La Moreniza", que dirige la presidenta del partido, Luisa María Alcalde.

Se dijo extrañado de que un secretario de Organización se encuentre en tantas notas, columnas y portadas tras la elección ya que, afirmó, eso no había pasado.

"Es como los gladiadores, te avientan contra el tigre y desde el palco se critica el trabajo del gladiador, pues no, no es así, hay que ver el contexto y entender qué fue lo que realmente pasó en Durango", expresó.

Pide lo llamen Andrés Manuel

El líder de Morena manifestó su inconformidad de que le llamen Andy y no Andrés Manuel.

"Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no es mi nombre: Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy, López, etc".