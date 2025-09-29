Violencia extrema en Michoacán por ataques con explosivos

Las regiones de Tierra Caliente, suroeste y centro de Michoacán registraron el fin de semana una ola de narcoataques en los que ciudadanos y militares estuvieron expuestos a bombazos con drones, balaceras, asesinatos y el incendio de vehículos.

En Apatzingán, militares fueron atacados en la localidad de Loma de Hoyos, donde un soldado murió y al menos dos quedaron heridos; un helicóptero artillado dio alcance a los agresores.

En Coahuayana fueron asesinadas tres personas en la ranchería El Ahijado y posteriormente hubo intentos de bloqueos con vehículos incendiados en respuesta a operativos de seguridad.

El Ayuntamiento del perredista Andrés Aguilar ordenó la suspensión de clases este lunes para priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de escuelas.

En Pátzcuaro, sicarios del CJNG quemaron una combi, una pipa de agua y un vehículo particular en comunidades ubicadas a 7 kilómetros de la cabecera municipal, donde el Alcalde Julio Arreola (PVEM) celebraba el 491 aniversario de la ciudad.

En Tepalcatepec, fueron lanzadas bombas desde drones hacia avionetas estacionadas en la pista "La Parota", lo cual provocó que algunas se incendiaran.