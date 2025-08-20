Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño, muere en ataque armado

Ernesto Barajas, cantante y líder de la banda de música regional mexicana Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en la Colonia Mariano Otero, en Zapopan. En el mismo ataque murió otro joven de entre 20 y 25 años y una mujer de 18 resultó herida.

Cerca de las 13:00 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en el interior de una pensión ubicada en la Calle Francisco I. Madero, a unos metros de la Avenida Mariano Otero.

Oficiales municipales llegaron y encontraron a tres jóvenes tirados con heridas de bala; dos de ellos ya sin signos vitales. Paramédicos confirmaron las muertes y trasladaron a la joven lesionada a un puesto de socorro, donde fue reportada estable.

De acuerdo con la Policía de Zapopan, en la pensión se resguardaban vehículos de alta gama, propiedad del agrupamiento norteño.

Testigos señalaron que los responsables de la agresión fueron dos hombres a bordo de una motocicleta, que escaparon tras realizar el ataque. La joven habría resultado herida de manera accidental durante la balacera.

En la escena del crimen se localizaron al menos ocho casquillos. Uno de los fallecidos portaba llaves de los vehículos guardados en el sitio, dato que quedó bajo investigación de la Fiscalía del Estado.

El hecho generó un fuerte despliegue de seguridad de policías municipales, estatales y metropolitanos, así como el cierre total de la calle.

En el lugar también se dio la presencia de familiares de las víctimas, quienes aguardaron mientras el personal forense y peritos realizaban las diligencias correspondientes.

La amenaza

En 2023, Enigma Norteño tuvo que cancelar una presentación en Baja California, pues una narcomanta dirigida al cantante le exigía no presentarse en la Feria de Rosario.

"Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, la Baja tiene tiene dueño. ATT: CJNG", se leía en la amenaza que se viralizó a través de las redes sociales.

En consecuencia, la banda tuvo que cancelar la presentación "por recomendación de las autoridades y organizadores".

En 2022, en entrevista con el Independent en Español, Barajas dijo que cobraba 25 mil dólares por componer un narcocorrido.

- ¿Qué relación tiene con los hijos de "El Chapo" Guzmán?, le preguntó el medio.

"No tengo una relación directa, es decir, no tengo su teléfono ni tampoco hablo con ellos. No tendría nada de malo. Pero yo me imagino que, por seguridad, ellos se cuidan cada vez más. En algún momento, sí me tocó amenizar fiestas y que me dijeran: 'Mira, ahí están los muchachos'. Les envié saludos y ya. No tengo una relación directa con ellos ni con ningún otro personaje", afirmó.

Sin visa

El 26 de junio, Enigma Norteño dio a conocer que no podría presentarse en Estados Unidos debido a una reciente negativa de visas de trabajo.

"Este hecho que ha afectado también a varios artistas de regional mexicano representa un reto para nuestra agenda internacional", posteó.

Condolencias

En las redes sociales del grupo, los usuarios exigían a los músicos confirmar la muerte de Barajas, pues no habían emitido ninguna información en Facebook, e incluso en su cuenta de Instagram los comentarios estaban restringidos.

Algunos músicos, como Fuerza Regida y Beto Sierra, publicaron condolencias y mensajes de despedida, que confirmaron a los seguidores la noticia del asesinato de Ernesto Barajas.

Sus canciones

La agrupación, fundada en 2004 por Ernesto Barajas en Culiacán, Sinaloa, alcanzó notoriedad en 2009 después con el éxito "El Ondeado (M1)", el cual hace alusión a Manuel Torres Félix, uno de los sicarios más violentos del Cártel de Sinaloa, perteneciente a la facción de "El Mayo" Zambada, quien fue abatido en 2012 por el Ejército.

Traigo la Pechera ajustada

Y con lanzagranadas me cuido el pellejo

Navego una troca blindada

Bazuka empotrada también varios "cuernos".

Dicen que soy muy sanguinario

Porque a los contrarios los he torturado

Sobre aviso nunca hay engaño

Cuídense gallinas que estoy bien Ondeado.

La gente que tengo a mi mando

Es de alto rango y muy bien entrenados

En Hummers y trocas del año

Mis plebes siempre andan bien acelerados.

Estos son otros casos de agresiones contra músicos:

2025

Febrero 26. Miguel Ángel, "Maikel", Medina, vocalista de La Inolvidable Banda Agua de la Llave, fue atacado a balazos en Jardines de la Cruz, en Guadalajara.

2024

Septiembre 11. Francisco Javier Quijada Quijada, alias "Pancholín", ex cantante infantil y dedicado a la música norteña, fue asesinado en Providencia, Guadalajara.

2023

Septiembre 3. Matan en su casa a Juan Carlos Sauceda Vázquez, conocido como Lefty SM, en La Cima, Zapopan.

2019

Octubre 27. Matan al rapero José Juan Moya González, alias "Panchas Psycho", en Guadalajara.

2018

Abril 19. El rapero Mr. Yosie Lokote, fue asesinado en Tetlán Río Verde, de Guadalajara.

2017

Octubre 12. Fue asesinado a balazos el cantante de la Banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruiz Martínez, en la Colonia Independencia.