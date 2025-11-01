Alcalde de Uruapan grave tras ataque en Festival de Velas

El ataque armado dirigido esta noche en contra del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, dejó herido de gravedad al munícipe, mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar, también fueron heridos, el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

¿Qué ocurrió?

Los primeros informes refieren que al iniciar ese evento y entre miles de personas, dos sujetos armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales, hirieron a uno de los agresores que, al parecer, murió en el trayecto al hospital, y detuvieron a otro más.

Personal paramédico dieron los primeros auxilios a las víctimas y las trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde reportan muy grave a Carlos Manzo con varios disparos en diferentes partes del cuerpo. También es reportado como delicado el escolta, así como el regidor Saladitas, que presenta 3 impactos de bala. La trabajadora del ayuntamiento tiene un impacto y su estado de salud se reporta estable.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del ataque. Se espera que se refuercen las medidas de seguridad en la región tras este incidente, que ha conmocionado a la comunidad de Uruapan.

El alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, conocido por su labor en la administración municipal, se encuentra en el centro de atención tras este ataque, que resalta la creciente inseguridad en la zona. Las autoridades han hecho un llamado a la población para que se mantenga alerta y colaboren con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.