Asesinan a dirigente Triqui

Autoridades de la comunidad de Yosoyuxi Copala y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) informaron del asesinato de Cándido Santiago López, dirigente natural del pueblo triqui, de varias horas de un ataque armado a la localidad.

Las familias de Yosoyuxi reportaron que desde la mañana del domingo comenzaron una serie de ataques con arma de fuego hacía la comunidad, en los que fue asesinado Cándido Santiago, de 60 años, quien acompañaba a la comunidad y a la organización a través de la diplomacia interna.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Cándido Santiago López?

"Derivado del ataque armado ocurrido este día en la comunidad de Yosoyuxi Copala, nuestro compañero Cándido Santiago López, dirigente natural de Yosoyuxi Copala e integrante de nuestra dirigencia política comunitaria, perdió la vida a consecuencia de la violencia que desde hace años denunciamos", denunciaron en un comunicado.