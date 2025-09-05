Atacan a jefe policial de Cosolapa dentro de un restaurante en Córdoba

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe policial del municipio oaxaqueño de Cosolapa, fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante de comida rápida en la zona montañosa central de Veracruz.

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa

La víctima identidad como Saúl Ríos Reyes era director de Seguridad Pública del municipio de Cosolapa, Oaxaca.

El oficial fue asesinado la noche de ayer jueves dentro de un restaurante KFC ubicado en pleno centro del municipio de Córdoba, Veracruz.

Los informes policiales, revelaron que al menos dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra el jefe policial originario del municipio veracruzano de Zongolica.

Tras el ataque, hubo momentos de pánico de clientes y empleados del restaurante.

La zona fue asegurada por corporaciones policiales, en tanto, peritos de la Fiscalía Regional de Justicia iniciaron una investigación.

Durante el primer semestre del año, han sido asesinados al menos 212 policías en todo el país lo, en promedio 1 cada día. Los estados con más policías asesinados son Sinaloa (29), Guanajuato (25), Michoacán (22), Guerrero (17) y Veracruz (15).