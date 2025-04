Lanzan portal para aspirantes al PJ

La plataforma "Match Judicial" fue lanzada este domingo para acercar a la población a los candidatos de la elección del Poder Judicial.

Alina Pantoja, líder del proyecto, indicó que "Match Judicial" está dirigida a todas las personas que son candidatas y, sobre todo, a toda la ciudadanía "Porque a 54 días de las elecciones nadie sabe nada. La mayoría de las personas no sabe que estas elecciones judiciales podrían cambiar profundamente la estructura de todo el sistema", expresó.

Con la plataforma, indicó, las personas podrán "matchear" a los candidatos y decirles si les gusta o no sus propuestas. "Se lo vamos a decir porque los ciudadanos deben poder opinar", dijo.

Pantoja aseguró que esta plataforma es ciudadana y no está involucrada con ningún partido político.

"No vamos dirigidos a un candidato que nos caiga bien. No vamos a decir por quién votar, eso a mí no me importa, por quien votes me da igual. Es dar la herramienta con una información clara y accesible, porque queremos que las personas voten, pero que lo hagan con conciencia".

Asimismo, criticó que la propaganda actual de los candidatos se reduzca a que éstos hagan el ridículo o "enseñen de más", y señaló que varios partidos se le han acercado para intimidarla con el propósito de

silenciarla.

"Hoy soy vulnerable porque partidos políticos han intentado querer tocar ´Match judicial´ y decir no lo saques, no lo puede hacer. No nos vamos a corromper".

Además, advirtió que votar sin información no es democracia, y es preocupante el desinterés de la población sobre estas elecciones.

En el día del lanzamiento de la plataforma confió en que mínimo 10 candidatos se integren y que en el transcurso de los días se sumen más.

Las personas interesadas pueden visitar el sitio web https://matchjudicial.com/ para conocer el proyecto.