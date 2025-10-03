´Huachicol Fiscal´ en trenes

Las empresas afiliadas en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) están trabajando con las autoridades por las investigaciones de huachicol fiscal a partir de los hallazgos de carrotanques que se incautaron por este delito en julio pasado, aseguró el presidente de esta agrupación Francisco Fabila.

"Sin duda ese es un tema que lo ven directamente las compañías. Nosotros como asociación de ferrocarriles no hemos sido involucrados en este aspecto. Sabemos que están trabajando y colaborando de manera muy plena y como asociación no tendría mayor comentario de eso. Nosotros no formamos parte de ninguna investigación ni parte de lo que se haya hecho", apuntó el ejecutivo.

En el marco de la vigésima segunda edición del Expo Rail, organizado por la Asociación Fabila, el presidente señaló que el transporte de hidrocarburos en ferrocarril se ha mantenido este 2025.

"En el sector energético realmente hemos visto que se mantiene, no te puedo decir que esté disminuido, pero tampoco tenemos un incremento de volumen importante. Estamos viendo cómo continúan ingresando productos energéticos desde la frontera, pero también desde los diferentes puertos", aseguró en entrevista.

En julio de 2025 autoridades incautaron 129 carro tanques los cuales contenían huachicol fiscal.

El huachicol fiscal es la importación de aditivos, los cuales han sido pasados por otra fracción arancelaria en las aduanas fronterizas y de puertos para evitar el pago de impuestos correspondiente a combustibles automotrices lo cual sucede principalmente con el diesel por sus características.

La movilización de hidrocarburos por ferrocarril ha crecido en los últimos años por las mejoras e inversiones de estas empresas privadas con concesión pública federal.