Destinarán 50 mdp para reforzar defensa legal de migrantes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que 50 millones de pesos provenientes del sorteo "México con M de Migrante" se destinarán a reforzar la representación legal en materia migratoria de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, particularmente en consulados con alta demanda.

¿Cómo se utilizarán los 50 millones para migrantes?

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco detalló que el sorteo recaudó 115 millones de pesos, recursos que serán utilizados para fortalecer diversos programas de protección consular en favor de la población migrante.

Explicó que la mayor parte del presupuesto se enfocará en incrementar el personal con especialización legal en los consulados donde se registran más operativos migratorios y redadas, así como en cubrir fianzas en casos migratorios, con el objetivo de que las personas detenidas puedan enfrentar sus procesos en libertad, cuando así lo determinen los jueces estadounidenses.

"Cincuenta millones de pesos se van a utilizar para reforzar la representación legal en todos los consulados, sobre todo en materia migratoria, y esto incluye el tema de fianzas para que las personas puedan enfrentar estos procesos en libertad", señaló.

Velasco Álvarez estimó que, con estos recursos, hasta 200 o 250 personas migrantes podrían acceder al pago de fianzas, dependiendo de las resoluciones judiciales y del monto fijado en cada caso.

Acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Informó que hasta el momento ya han sido beneficiadas 13 personas, principalmente en acciones coordinadas desde los consulados de Chicago y Kansas, en colaboración con organizaciones legales aliadas.

Además, indicó que 10 millones de pesos se destinarán a fortalecer el programa de visitas a centros de detención migratoria, lo que permitirá identificar posibles abusos, verificar las condiciones de detención y establecer un primer contacto con las y los connacionales retenidos.

En lo que va del periodo, la red consular ha realizado 9 mil 322 visitas a centros de detención, con un promedio de 28 visitas diarias.

Otros recursos serán utilizados para apoyo humanitario en casos de desastres naturales, así como para acciones de difusión preventiva, con el fin de que las personas migrantes conozcan sus derechos y los servicios consulares disponibles.

El funcionario también informó que, de las más de 145 mil personas repatriadas en este periodo, más de 130 mil recibieron asistencia consular, y que se han canalizado 3 mil 848 casos a programas de asesoría legal externa, además de apoyar 75 repatriaciones médicas.

Detalles sobre el sorteo 'México con M de Migrante'

Velasco subrayó que estas acciones forman parte del fortalecimiento del nuevo modelo de atención consular, instruido por la presidenta Sheinbaum, con el objetivo de brindar una atención homogénea, accesible y eficaz a las y los mexicanos en el exterior.