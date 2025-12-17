Tres hombres asesinados en Culiacán y Navolato en jornada violenta

En una nueva ola de violencia en Culiacán y Navolato, en sitios distintos del medio urbano y rural, fueron asesinados a balazos tres personas del sexo masculino y una vivienda fue objeto de un ataque a balazos, por lo que la fachada y ventanas resultaron dañadas y el portón principal fue derribado.

Detalles de los asesinatos en Culiacán y Navolato

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que en el interior de una vivienda en la colonia Rosario Uzarraga, una persona de nombre Joel "N", de 32 años, originario de Guaymas, Sonora, fue privado de la vida de varios disparos. Según las primeras indagaciones, los vecinos de la calle Quetzalcóatl escucharon detonaciones de armas de fuego dentro de la vivienda, pero no se percataron de la presencia de los responsables, por lo que no se tienen sus características.

En las cribas de la sindicatura de Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de un hombre, de complexión mediana, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera y zapatos, el cual presentaba impactos de bala, sin que se conozca su identidad. Cerca del campo agrícola Victoria, a un costado de la carretera "La Cincuenta", en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino con huellas de tortura e impactos de bala, por sus características se trata de un joven como de 22 años.

Acciones de la autoridad tras la jornada de violencia

Una residencia de un solo piso, ubicada por la calle Puerto de Topolobampo, en la colonia el Vallado, fue atacada por personas armadas, las cuales derrumbaron el portón principal y dispararon contra la fachada y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas, en este nuevo hecho. Según los testimonios, varias personas armadas llegaron frente a la vivienda, luego de derribar el portón principal, dispararon sus armas automáticas contra la fachada y ventanas, sin que se reportaran personas heridas.