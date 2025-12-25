Reportan 42 asesinatos en México durante Nochebuena

Al menos 42 personas fueron asesinadas en vísperas y durante la Nochebuena en el país, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Chihuahua fue el estado más violento ayer con seis víctimas de homicidio doloso, seguido de Jalisco, 5; Estado de México, 4; Sinaloa, 4; Morelos, 4; Baja California, 3; Puebla, 2; Quintana Roo, 2; y Tamaulipas, 2.

Entre las víctimas registradas en Chihuahua se encuentra un hombre que perdió la vida en un ataque armado con disparos a la cabeza, después de la una de la mañana de este jueves en la capital del estado, informaron elementos de la Policía Municipal.

En tanto que la violencia marcó la Nochebuena en Sinaloa, donde autoridades locales reportaron el asesinato de cinco personas, en balaceras y ataques directos.

Cifras de asesinatos en México del 1 al 24 de diciembre

Según el informe preliminar generado por un equipo interdisciplinario integrado por la SSPC, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), suman mil 167 asesinatos en el país del 1 al 24 de diciembre de este año, lo que representa un promedio de 48.6 víctimas al día.

Cabe destacar que el informe diario presenta una subestimación de entre 15% y 20% con respecto a las cifras mensuales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, sobre el delito de homicidio doloso.