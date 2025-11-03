Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado

El pasado 1 de noviembre por la noche fue asesinado Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en Michoacán.

El atentado armado que cobró la vida del funcionario ocurrió durante la inauguración del Festival de Velas en la explanada principal de la ciudad, llevado a cabo en marco de las fiestas por Día de Muertos en México.

De acuerdo con la información revelada por el Gabinete de Seguridad, Manzo recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, sin embargo, falleció horas después.

Hasta el momento se ha confirmado la detención de dos personas involucradas en el atentado y la muerte de uno de los agresores. Aunado a esto, las autoridades locales y federales han declarado que el caso "no quedará impune".

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, mejor conocido como Carlos Manzo, nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de la cual se graduó en 2016. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

De 2021 a 2024 y como aliado de Morena, desempeñó el cargo de diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, con sede en su ciudad natal. Posteriormente, fue seleccionado para ejercer el cargo de presidente municipal de Uruapan, puesto que consiguió como candidato independiente y el cual ejerció desde septiembre de 2024.

Desde su inicio como alcalde encabezó un movimiento independiente denominado "Los del Sombrero", y se caracterizó por su política de cero tolerancia contra los criminales y delincuentes, la cual en diversos contextos le ganó ser comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En múltiples ocasiones Carlos Manzo solicitó el apoyo de las autoridades federales -como la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch-, para hacer frente a la situación crítica de Uruapan, municipio que declaró, está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y la extorsión.