Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó "con absoluta firmeza" el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado, y aseguró que su gobierno no permitirá la impunidad.

Y aseguró que ante "estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más (la estrategia de seguridad)".

"Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", señaló la mandataria en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sheinbaum informó que desde el momento en que tuvo conocimiento del ataque, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien —dijo— mantiene contacto permanente con el fiscal del estado para dar seguimiento a las investigaciones.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que convocó este domingo a una sesión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para garantizar el apoyo al gobierno michoacano y coordinar acciones que permitan esclarecer los hechos. "Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal", apuntó.

¿Qué medidas se tomarán tras el asesinato?

Asimismo, informó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los avances de la indagatoria "con transparencia y responsabilidad".

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha fortalecido la Estrategia Nacional de Seguridad desde el inicio de la administración, pero reconoció que sucesos como este "impulsan a redoblar los esfuerzos".

"Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", concluyó la presidenta.