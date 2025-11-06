Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ciro Gómez Leyva compartió a través de sus redes sociales que ya fue identificado el asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, durante una entrevista en el programa "Por La Mañana", el presunto responsable responde al nombre de Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han comenzado a tomar acciones en relación con este caso, buscando esclarecer los motivos detrás del asesinato del alcalde. La identificación de Víctor Manuel es un paso crucial en la investigación.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El asesinato de Carlos Manzo ha generado una ola de reacciones en la comunidad de Uruapan, así como en el estado de Michoacán, donde la seguridad y la violencia son temas de preocupación constante.