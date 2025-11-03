Contaba Carlos Manzo con seguridad reforzada

El secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, ha asegurado este domingo que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el sábado en la noche, ocurrió pese a que el funcionario contaba con seguridad. "Desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada, y en mayo un reforzamiento adicional. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para organizar el ataque", ha dicho.

Manzo fue asesinado pasadas las 20.00, en pleno centro de Uruapan, en Michoacán. El alcalde había acudido a la plaza del pueblo a inaugurar una de las festividades más importantes del municipio, en el contexto de las celebraciones por el Día de Muertos, el Festival de la Vela. Tras dar el pregón, con la plaza llena a reventar, al menos uno de los tres agresores se acercó y disparó en su contra. Manzo murió minutos más tarde, en el hospital.

¿Qué ocurrió?

Al analizar los videos del evento, así como las cámaras del sistema de videovigilancia del C-5, se ubicó al perpetrador y sus movimientos en el lugar de los hechos", ha dicho Harfuch. "Se realizan entrevistas a testigos y se solicitan videos de tiendas de conveniencia de la zona. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde, que arrebató la vida del alcalde", ha añadido.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Harfuch ha comparecido ante la prensa, después de una reunión del Gabinete de Seguridad federal, convocado de urgencia este domingo por la presidenta, Claudia Sheinbaum. El funcionario ha detallado el esquema de seguridad de Manzo. "Su seguridad inmediata era proporcionada por agentes de la policía municipal, de su confianza. Y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyar con la seguridad periférica, conforme a su petición", ha explicado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sheinbaum ha condenado igualmente el ataque. "Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", ha dicho. "Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", ha añadido.