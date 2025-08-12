Asesinan a niña de 12 años en Chalco

Dulce, una niña de 12 años de edad, fue asesinada la madrugada de este lunes por sujetos que dispararon más de 20 veces dentro de su domicilio en la Calle Reforma en la Colonia San Pablo Atlazalpan, refieren reportes preliminares.

De acuerdo con versiones previas, hombres armados irrumpieron en el domicilio localizado sobre una calle de terracería alrededor de las 4:30 horas y la adolescente recibió diversos disparos en la cabeza, pecho y abdomen por lo que murió casi al instante.

Según primeros reportes, la menor vivía con sus abuelos, quienes lograron sobrevivir.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, existen versiones respecto a que un hombre que vendía droga en una tienda cercana al domicilio ingresó al lugar para esconderse y tras de él iban hombres armados que dispararon en la vivienda dejando a la niña muerta.

El presunto narcomenudista se habría internado entre una milpa por donde escapó.

Otras versiones refieren que el asesinato de la niña está relacionada con una deuda, como en el caso de Fernandito de 5 años, quien fue asesinado en La Paz presuntamente por una deuda de mil pesos.



