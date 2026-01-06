Riña en penal de Puebla deja un reo muerto y otro herido

Un reo del penal de la ciudad de Puebla fue asesinado durante una riña ocurrida ayer lunes, reportaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron al interior del Centro Penitenciario de Puebla, donde dos hombres privados de la libertad participaron en una riña.

Detalles sobre la riña en el penal de Puebla

Uno de los reos quedó herido, por lo que fue trasladado a un hospital, sin embargo, en el trayecto falleció a consecuencia de las lesiones, al parecer producidas por un objeto punzocortante.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que las primeras líneas de investigación señalan que "el incidente" estaría relacionado con conflictos previos entre grupos delictivos a los que presuntamente pertenecen los reos.

Acciones de la autoridad tras el asesinato del reo

Y anunció que se dio parte a la Fiscalía General del Estado, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar con precisión las causas y responsabilidades derivadas de estos hechos.

La dependencia precisó que en este caso se activaron los protocolos de seguridad que permitieron el control de la situación y salvaguarda de la integridad del resto de la población penitenciaria y del personal del centro.

Impacto de los conflictos delictivos en el penal

Por lo que el Centro Penitenciario -aseguró- opera con normalidad y bajo estricto control institucional.