Aseguran armamento en Pánuco, Veracruz

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó hoy el aseguramiento de armamento en Pánuco, municipio del norte de Veracruz, colindante con Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con el informe diario, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal de Veracruz aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 32 cargadores, 345 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres cartucheras y un vehículo en Pánuco.

En las acciones coordinadas, del 1 de diciembre, del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

Estos operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.